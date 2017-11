DAX - Bären auf dem Vormarsch (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: In den letzten Tagen oszillierte der DAX in einer hochvolatilen Seitwärtsbewegung zwischen der Unterstützung bei 12.843 Punkten und dem charttechnischen Widerstand bei 13.229 Punkten seitwärts. Am Freitag setzte sich zunächst eine kurze Erholung fort und der Index stieg zum wiederholten Mal über die Hürde bei 13.095 Punkten. Allerdings verließen ihn im späten Handel die Kräfte und der DAX sackte von einem Tageshoch bei 13.162 Punkten wieder unter die 13.095 Punkte-Marke ab. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.30 Uhr): Mit dem Rücksetzer am Freitag sind die Chancen der Verkäuferseite wieder gestiegen, den...

