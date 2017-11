Libyen ist ein Transitland für Flüchtlinge. Der italienische Innenminister Marco Minniti setzt in der Flüchtlingskrise deshalb auf die politische Stabilisierung von Libyen und warnt vor der Rückkehr der Foreign Fighters.

808 Menschen in einer Woche: So viele Flüchtlinge hat die "Aquarius", das Rettungsschiff der beiden Nichtregierungsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzten ohne Grenzen, in der vergangenen Woche aus dem Mittelmeer vor der libyschen Küste gerettet. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen, darunter 40 Prozent Frauen und 60 Minderjährige, gingen an diesem Montag in Catania auf Sizilien an Land. Sie waren am Freitag aus einem völlig überfüllten maroden Holzboot gerettet worden. Bis auf einen Ägypter, einen Äthiopier, einen Pakistaner, einen Südsudanesen und einen Flüchtling aus Bangladesch kamen alle aus Eritrea.

"Libyen ist ein Transitland für Flüchtlinge, ein Libyer war noch nie unter denen, die in Italien angekommen sind", sagte am Montag in Rom der italienische Innenminister Marco Minniti. Seit Juni sei die Zahl der Flüchtlinge zwar drastisch zurückgegangen, aber seit kurzem würden sie wieder wachsen. Nicht nur aus Libyen, auch aus Tunesien und Ägypten kämen Flüchtlinge. Immerhin ginge die Zahl der Menschen zurück, die aus Niger über die Südgrenze Libyens kämen: "Wir konnten einen Flaschenhals vermeiden", so Minniti.

"Wir haben die Aufnahme nie gestoppt und unsere Häfen sind und bleiben offen", sagte der Innenminister bei einer Konferenz der Zeitschrift Reset zum Thema Staatsbildung in Libyen. Das war seine Antwort auf Kritik durch die Nichtregierungsorganisationen an der EU-Politik. Denn seit vor der Küste Libyens in den Hoheitsgewässern die mit EU-Mitteln ausgestattete und ausgebildete libysche Küstenwache zuständig ist, häufen sich die Berichte von Menschenrechtsverletzungen. Vergangene Woche wurden dort Dutzende Tote aus dem Meer geborgen.

Die aufgegriffenen Flüchtlinge werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...