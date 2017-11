Es gab Zeiten, da war das Image der Deutschen Post ungefähr so cool wie das von mausgrauen Cordhosen mit Bundfalte oder die Dauerwelle im Kurzhaarschnitt. Seit der Privatisierung der Deutschen Bundespost sind mittlerweile aber über 20 Jahre vergangen, und zumindest in den letzten drei, vier Jahren hat sich die Deutsche Post AG zu einem richtig spannenden Blue Chip gemausert. Und die Aktie zu einem Gewinner - in den vergangenen drei Jahren legten die Papiere knapp 50% zu, alleine im Jahr 2017 stehen +28% zu Buche, Tendenz steigend:

