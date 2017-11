Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.12.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-11-29 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SKW Stahl-Metallurgie Holding AG München ISIN DE000SKWM021 WKN SKWM02 Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Dezember 2017 Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, München, (nachfolgend: Gesellschaft) hat eine Hauptversammlung für den 6. Dezember 2017 einberufen. Mit Beschluss des Amtsgerichts München - Insolvenzgericht - vom 28.09.2017 wurde die vorläufige Eigenverwaltung über das Vermögen der Gesellschaft angeordnet und Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 28. November 2017 bekanntgegeben, geht der Vorstand davon aus, dass das zuständige Amtsgericht München - Insolvenzgericht - voraussichtlich am 1. Dezember 2017 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Gesellschaft eröffnen wird. Da die Durchführung der Hauptversammlung im Insolvenzverfahren nicht im Gläubigerinteresse liegt und nach Einschätzung des Vorstands und des vorläufigen Sachwalters nicht geeignet ist, die Gesellschaft zu sanieren und die Insolvenz der Gesellschaft zu beseitigen, wird die für den 6. Dezember 2017 einberufene Hauptversammlung in Abstimmung mit dem vorläufigen Sachwalter der Gesellschaft abgesagt. München, im November 2017 *SKW Stahl-Metallurgie Holding AG* _Der Vorstand_ 2017-11-29 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG Prinzregentenstr. 68 81675 München Deutschland E-Mail: info@skw-steel.com Internet: https://www.skw-steel.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 633891 2017-11-29

