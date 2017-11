Liebe Leser,

K+S steht nun unmittelbar davor, eine bedeutende runde Marke zu testen, heißt es mit Blick auf den Handel am Donnerstag. Die Aktie könnte bei einem erfolgreichen Versuch schnell in den charttechnischen Aufwärtstrend übergehen, meinen Analysten, denn noch befindet sich der Titel in einem übergeordneten Abwärtstrend. Im Einzelnen: Die Aktie kämpft darum, 20 Euro zu überwinden. Dies ist eine Marke, die nach einem zähen Kampf erst vor wenigen Tagen unterkreuzt wurde. K+S würde ... (Frank Holbaum)

