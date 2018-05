Ich möchte hier kurz das Unternehmen Ritter Pharmaceuticals (WKN: A2JGEK / ISIN: US7678363075 / US:RTTR) vorstellen.Warum? Weil es meiner Meinung an einem sehr lukrativen "Produkt" namens RP-G28 arbeitet, kurz vor Start der Phase 3 steht und derzeit ein sehr guter Zeitpunkt sein könnte, um sich hier entsprechend zu positionieren.Mit derzeit 5,019,639 ausstehenden shares kommen wir bei einem aktuellem Kus von $3 auf eine Marktkapitalisierung von ca. $15m.Unter Berücksichtigung des gemäß aktuellem 10-Q Bericht vorhandenem Cash in Höhe von $18,9m besteht hier derzeit ein durchaus gutes Chance/Risiko Verhältnis.Fakten:Noch in Q2 2018 soll die Ph3 starten für das Lactoseintorelanzmittel RP-G28 Genügend Cash ist durch die KE in 2017 vorhanden, es wurden $23Mil eingesammelt. Im März wurde ein 1:10...

