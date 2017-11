Tagesausblick für 01.12.: DAX in Seitwärtstrend gefangen. Dialog und Rocket Internet im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX setzte seine nun schon seit Mitte November währende Seitwärtsbewegung zwischen 12.950 und 13.200 Punkten heute fort. Die positiven Signale von der Wall Street konnten die hiesigen Märkte nicht beflügeln. Einem Bericht auf Thomson Reuters zufolge drückte der feste Euro/US-Dollar wieder auf die Stimmung. Die Marktteilnehmer warten somit weiter auf signifikante Impulse. Auffällige Bewegungen gab es derweil bei den Edelmetallen. Während Gold mit der Unterstützung bei 1.280 US-Dollar kämpfte kam Silber den zweiten Tag in Folge gehörig unter Druck.

Morgen stehen eine Reihe von Frühindikatoren an. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf Dialog Semiconductor und Nordex.

Unternehmen im Fokus

Münchener Rück stellte heute nur eine Gewinnsteigerungen in Trippelschritten für die nächsten Jahre in Aussicht. Das kam bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktie von Dialog Semiconductor brach regelrecht ein nachdem Spekulationen die Runde machten, dass Apple schon 2018 eigene Chips zum Strommanagement verwenden könnte. Rocket Internet kam unter Druck nachdem klar wurde, dass die selbstgesteckten Ziele, drei Beteiligungen bis Jahresende in die Gewinnzone zu bringen wohl nicht erreicht werden.

Delivery Hero und Wirecard profitierten derweil von einer positiven Analystenstudie und Nordex vom gestern bekannt gegebenen Auftrag aus den Niederlanden. Im EuroStoxx 50 Price Index zeigte die Aktie von Ahold erneut relative Stärke und schob sich auf den höchsten Stand seit Juni diesen Jahres.

Nach dem gestrigen Sell-off bei den US-Techwerten kann sich der Nasdaq-100 Index heute in den ersten Handelsstunden wieder etwas verbessern. Die Aktien von Alphabet, Apple, Facebook und Netflix können sich nach den gestrigen Verlusten zumindest stabilisieren.

Morgen werden Zahlen zum US-Autoabsatz veröffentlicht. Das dürfte vor allem die Aktien von BMW, Daimler und VW ins Rampenlicht schieben.

Wirtschaftsdaten

China - Caixin PMI Industrie für China, November

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, November

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, November

USA - ISM- Einkaufsmanagerindex Industrie, November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.100/13.200/13.300/13.360/13.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000/13.070 Punkte

Der heutige Tag glich beim DAX dem gestrigen. Am Vormittag ging es in Richtung 13.200 Punkte und am Nachmittag wurden die Gewinne zum Großteil wieder abgegeben. Die Blicke bleiben also weiter auf die Unterstützungszone 13.000/13.070 Punkte gerichtet. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.200 Punkte und darüber hinaus. Spätestens unterhalb von 13.000 Punkten könnten die Bären das Zepter in die Hand nehmen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2017 - 30.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2010 - 29.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

