marktEINBLICKE um 12: Krisenstimmung im DAX, Rocket Internet wartet mit positiven Nachrichten auf

In der Regel finden es DAX-Anleger ganz gut, wenn sich der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer zeigt. Die Aussicht auf Neuwahlen in Italien und eine drohende Regierungskrise in Spanien lassen die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstag jedoch regelrecht abstürzen, was auch auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt drückt. Der DAX entfernt sich immer weiter von 13.000-Punkte-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,5% 12.673

MDAX -1,3% 26.283

TecDAX -1,9% 2.779

SDAX -1,0% 12.405

Euro Stoxx 50 -1,7% 3.418

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). In der zweiten Reihe kann sich auch Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6) gut behaupten, nachdem die Startup-Schmiede für das abgelaufene Quartal einen Gewinn vermeldet hatte.

