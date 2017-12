Paris - Die Telekom- und Mediengruppe Altice verkauft ihren Schweizer Internet- und Rechenzentrenbetreiber Green an die französische Beteiligungsgesellschaft Infravia Capital Partners. Der Preis beläuft sich auf 214 Mio CHF, wie das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden am Freitag mitteilt.

Der Deal solle Anfang 2018 abgeschlossen werden. Bei den beiden Töchtern handelt es sich um die ...

