Deutsche Euroshop vor neuem Ertragsrekord, der irische Pappkartonhersteller Smurfit Kappa verdreifacht den Umsatz und Goldförderer Iamgold ist solide aufgestellt. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Dt. Euroshop - Immobilienboom Teil zwei

Es war die bisher größte Investition für die Deutsche Euroshop, als sie im Frühjahr für 328 Millionen Euro das Olympia Center im tschechischen Brünn kaufte, mit 85 000 Quadratmeter Verkaufsfläche das größte Shoppingcenter des Landes. Dank der starken tschechischen Wirtschaft, die 2017 wahrscheinlich um vier Prozent zulegt, und des lebhaften Konsums, wird die Neuerwerbung für den Hamburger Gewerbeimmobilienkonzern in diesem Jahr der wichtigste Gewinntreiber. Nach dem guten Verlauf der ersten neun Monate dürfte Euroshop die Nettoerträge aus dem operativen Geschäft (Funds from Operations) 2017 um ein Zehntel auf gut 140 Millionen Euro erhöhen. Das wäre neuer Rekord und Basis für eine Dividendenerhöhung auf wahrscheinlich 1,45 Euro je Aktie.

16 Prozent Abschlag auf den Nettoinventarwert von Euroshop, den Wert aller Immobilien abzüglich Schulden, bekommen Anleger derzeit beim Kauf der Aktie über die Börse. Der Grund für die gedrückten Kurse ist die Angst vor der Konkurrenz des Onlinehandels, der den klassischen Einzelhändlern zusetzt. Einzelhandelsketten wie H&M oder Saturn sind Hauptmieter von Euroshop.

Dennoch dürfte der Kursabschlag übertrieben sein. Die insgesamt 21 Shoppingcenter von Euroshop profitieren dank guter Lage in Großstädten wie Hamburg oder Dresden besonders vom lebhaften Konsumklima in Deutschland. Dazu besteht bei der Wertentwicklung von Gewerbeimmobilien Nachholbedarf gegenüber Wohnimmobilien, wie die Beratungsgesellschaft Kirchhoff feststellt.

Und sollte eines Tages die Inflation anziehen, steigen die Mieteinnahmen von Euroshop, da die Mietverträge in der Regel an die allgemeine Preisentwicklung gebunden sind (Indexmieten).

Euroshop-Aktien sind ein langjähriger Dividenden- und Wachstumswert. Dass die Kaufhausdynastie Otto über Alexander Otto 17,6 Prozent hält, ist ein Vertrauensbeweis.

Aktientipp: Smurfit Kappa - Der heimliche Gewinner des Onlinehandels

Jedes Mal, wenn eine Kundin des Modeversenders Zalando über ein neues Paket jubelt, freut sich auch Smurfit Kappa, der die Pappkartons dafür herstellt. Für den Essensversender HelloFresh liefert Smurfit Verpackungen inklusive Management von Paletten. In Frankreich hat Smurfit seinen Umsatz mit Weinverpackungen binnen zehn Jahren verdreifacht. E-Commerce und die Verpackung von Lebensmitteln, zunehmend auch für den Onlinehandel, sind die wichtigsten Wachstumstreiber des weltweiten Verpackungsmarkts - selbst, wenn es zu Logistikengpässen kommt (siehe auch Titelgeschichte). In Europa Nummer eins und international an zweiter Stelle steht die irische Smurfit Kappa. Sie dürfte 2017 gut acht Millionen Tonnen Pappe und Papier für Verpackungen herstellen.

Topunternehmen der Nahrungsmittelindustrie wie Nestlé, Unilever oder Kellogg's gehören zu den Stammkunden von Smurfit, genauso die Industrieklassiker Bosch, Henkel oder Procter & Gamble. Die Verbindung zu den verschiedensten Branchen stabilisiert die Geschäftsentwicklung. In diesem Jahr ist ein vierprozentiger Umsatzanstieg auf knapp 8,5 Milliarden Euro möglich. Der Gewinn dürfte wegen der schwächeren ersten Monate zunächst auf Vorjahresniveau bleiben. Anfang des Jahres hatten gestiegene Rohstoffpreise zu höheren Kosten geführt. Weil Smurfit Kappa diese aber schrittweise an seine Kunden weitergeben kann, ziehen die Margen wieder an. 2018 ist ein Gewinnplus von mehr als zehn Prozent möglich. 100 000 Hektar eigener Wald, vor allem in Südamerika, und die ...

