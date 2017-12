Staatsanwälte ermitteln wegen des Gehalts von VW-Betriebsrat Bernd Osterloh. Der Fall beleuchtet die Grauzone der deutschen Konzernwelt: Gehaltsregeln für Arbeitnehmervertreter.

Eine lange, reich gedeckte Tafel, an der die Elite des Volkswagen-Konzerns Platz genommen hat: Konzernboss Martin Winterkorn, Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch sowie etliche VW-Markenchefs und Vorstände, einige davon mit Partnerinnen. Und mitten unter ihnen sitzt an diesem Abend Bernd Osterloh, Chef des Konzernbetriebsrats. Auch seine Begleiterin hat er mitgebracht, um am Rande eines Autorennens in Le Mans mit den VW-Mächtigen zu speisen. Jahre ist das her. Osterloh war damals erst seit wenigen Jahren im Amt, seinen Vorgänger hatte ein Schmiergeldskandal hinweggefegt. Osterloh trat unter anderem mit dem Versprechen an, künftig Transparenz und Abstand zum Management zu wahren. Dementsprechend aufmerksam wurde das Essen verfolgt.

Anders als Winterkorn und Piëch ist Osterloh bis heute im Amt, ist mit Abstand Deutschlands bekanntester und einflussreichster Arbeitnehmervertreter. Aber auch einer, dessen Rolle im VW-Konzern immer wieder umstritten ist. Und das auch im Rahmen der Justiz. Denn die ermittelt gegen einige VW-Manager, ob diese Osterloh ein zu hohes Gehalt gewährten.

Als ob der Volkswagen-Konzern im Jahre drei des großen Abgasbetrug-Skandals nicht schon genug Sorgen hätte, fokussiert sich ausgerechnet im Wolfsburger Autoreich, wo sie so stolz auf die enge Zusammenarbeit zwischen Anteilseignern und Arbeitnehmervertretern sind, eine der strittigsten Fragen des deutschen Mitbestimmungsrechts: Wie sehr sollen sich Macht und Verantwortung der Arbeitnehmervertreter in der Bezahlung widerspiegeln? Und sind Gehälter wie 750.000 Euro bei Osterloh wirklich der Gegenwert für die geleistete Arbeit im Interesse von Hunderttausenden Arbeitnehmern?

Letzteres sieht die Staatsanwaltschaft Braunschweig skeptisch und ermittelt gegen VW-Manager wegen Untreueverdacht, weil sie Osterloh zu viel Gehalt gewährt haben könnten.

Sah es zunächst so aus, als ob sich der schon im Mai eröffnete Fall beruhigt hätte, ließ die Staatsanwaltschaft vor wenigen Tagen 80 Fahnder die Büros mehrerer VW-Manager und des Betriebsratschefs durchsuchen. Und befeuerte so eine Debatte, die immer wieder aufploppt und deren zugrunde liegendes Problem bisher nie wirklich angegangen wurde.

Das aber, vermuten Arbeitsrechtler, könnte bald vorbei sein - und mahnen gesetzlichen Verbesserungsbedarf an. "Alles in allem ist der Bereich der Betriebsratsvergütung wahnsinnig unsicher, weil die Gesetzesvorschriften hierzu windelweich sind und Auslegungsspielräume bieten", sagt Michael Kliemt, einer der renommiertesten deutschen Arbeitsrechtler.

Osterloh ist seit 2005 Betriebsratschef bei VW. Seine Nähe zum Management brachte ihm schon bald Bezeichnungen wie "neuer Typ des Arbeitnehmermanagers" in der Presse ein. Er musste wissen, dass er dabei mit dem Feuer spielte, war doch sein Vorgänger Klaus Volkert darüber gestolpert, dass er vom damaligen Personalvorstand Peter Hartz illegale Zuwendungen erhalten hatte (Lustreisen-Affäre).

Höhe der Vergütung

Die bis zu 700.000 Euro, die Volkert als Betriebsratschef jährlich einstrich, waren aus Osterlohs Sicht verdächtig hoch. Er versprach Bescheidenheit. ...

