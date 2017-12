Im Tageschart der Aareal Bank AG Aktie ist deutlich zu erkennen, dass sich der Wert in einer recht großen Range von knapp neun Euro bewegt. Innerhalb dieses Marktgleichgewichts sind dennoch kurzfristige Trades möglich. So auch derzeit. Seit Oktober dieses Jahres bewegte sich der Kurs in einer kleineren / untergeordneten Range von etwa 1.50 Euro. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...