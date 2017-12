In der Innenstadt von Saarbrücken sind am Sonntag mindestens vier Menschen bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Außerdem gehe man von einer schwerstverletzten Person und einer Vielzahl von leicht verletzen Personen aus, teilte die Polizei mit.

Das Feuer in dem mehrstöckigen Wohnhaus war am Sonntagmittag ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Nachmittag löschen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ursachenforschung laufe noch, so die Beamten weiter.