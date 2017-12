DAX - Sind die Bullen zurück? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Am vergangenen Freitag erlebte der DAX eine steile Achterbahnfahrt, die mit einem starken Einbruch bis an die Unterstützung bei 12.843 Punkten begann. Die Marke wurde kurzzeitig sogar unterschritten, ehe eine dynamische Erholung bis 13.026 Punkte einsetzte. An dieser Stelle schlugen die Bären zurück und drückten den Index erneut an das Tagestief bei 12.813 Punkten. Erst in der Nachbörse konnte sich der Wert wieder erholen und zeigt sich heute vor Handelsstart wie entfesselt. Insbesondere die Nachricht um die gelungene US-Steuerreform beflügelt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.24 Uhr): Der DAX dürfte im Bereich von...

