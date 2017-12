Erstmals hat der Kraftwerksbetreiber Photovoltaik-Projekte in den Niederlanden erworben. Dort sind die Rahmenbedingung für Investitionen derzeit sehr gut, so die Begründung von Capital Stage. Das hatten auch die Marktforscher von GTM Research dem Land zuletzt attestiert.Capital Stage hat zwei Photovoltaik-Kraftwerke in den Niederlanden erworben. Die Anlagen verfügen über eine Gesamterzeugungsleistung von 47,6 Megawatt und sollen voraussichtlich im Oktober 2018 an das Stromnetz angeschlossen werden, wie der Hamburger Photovoltaik- und Windparkbetreiber am Montag mitteilte. Die beiden Photovoltaik-Kraftwerke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...