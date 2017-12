Es war diese eine Meldung, die den Kurs von Dialog Semiconductor am vergangenen Donnerstag um 18% in die Tiefe stürzen ließ: Apple - größter DS-Kunde - soll darüber nachdenken, den iPhone-Chip -bislang von Dialog Semiconductor bezogen - künftig selbst zu produzieren. Nach einem schnellen Gegenstoß am Freitag - die Aktie erholte sich um 2,45% auf 31,21 Euro - und der umgehend veröffentlichten Stellungnahme des Chipherstellers - wonach die Zusammenarbeit mit Apple unverändert fortbestehen dürfte - schien die Ausgangslage heute Morgen für einen Turnaround im Bereich von 32 Euro eigentlich perfekt. Der Blick auf die Anzeigetafel zeigt jedoch das Gegenteil:

