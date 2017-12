Während es am USD denominierten Credit Primärmarkt weiterhin geschäftig zugeht, scheint die Emissionstätigkeit im EUR Bereich zum anstehenden Jahresende doch langsam zurückzugehen. Aber eben nur langsam - Covered Bond seitig sahen wir das Debüt der finnischen OMA Saving Banks mit einer Sub- Benchmark Emission und eine Platzierung der italienischen Cariparma. In der Emissionspipeline für dieses Jahr befindet sich unter anderem noch die BMC Software. Der B3/B Emittent plant aus seiner Finanzierungsgesellschaft heraus eine Emission mit einem Volumen von EUR 380 Mio., welche eine Laufzeit von 6 Jahren haben soll und erstmals rückzahlbar nach 2 Jahren sein wird (6NC2). Die erwarteten Ratings für die Emission selbst liegen bei Caa2/CCC und die Roadshow dauert noch bis morgen...

