Im August waren 480 Mitarbeiter, die zuvor in Arnstadt für den größten deutschen Photovoltaik-Hersteller arbeiteten, in eine Transfergesellschaft gewechselt. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee lobte deren Arbeit und zog eine positive Halbzeitbilanz.Seit Mitte August arbeitet eine Transfergesellschaft daran, die ehemaligen Mitarbeiter von Solarworld in Arnstadt in neue Jobs zu bringen. Mitte August waren 480 Beschäftigte in diese gewechselt, da zum Neustart der Solarworld Industries GmbH, die unter anderem die Produktionsstätten in Thüringen und Sachsen aus der Insolvenzmasse übernahm, ...

