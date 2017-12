Valdefinjas, Spanien (ots/PRNewswire) -



Erstmals haben Bodega Numanthia und Loewe, zwei

geschichtsträchtige spanische Luxushäuser, ihre Fachkompetenz vereint

und ein einzigartiges Fass Termanthia - symbolträchtiger Wein der

Domäne - kreiert. Das 225-Liter-Fass entspricht 300 75-cl-Flaschen,

ist aus französischem Eichenholz gefertigt und mit Leder von Loewe

überzogen.



"Das Bodega Numanthia Weinfass by Loewe ist ein Tribut an

spanische Handwerkskunst, Know-how und kühne Verwegenheit. Gemeinsam

haben wir ein Herzstück der Weinkultur - das Weinfass, ein

Sammlerobjekt - in einem beispiellosen Stil neuinterpretiert", sagt

Jean-Guillaume Prats, Präsident und CEO von The Moët Hennessy Wine

Division.



Die nordwestlich von Madrid in Valdefinjas (Provinz Kastilien und

León) gelegene Bodega Numanthia ist ein spanisches Juwel. Tief

verwurzelt in Geschichte und Terroir Spaniens, ist das Weingut

Geburtsstätte intensiv-ausdrucksvoller Weine und Inbegriff des

prestigeträchtigen Herkunftsgebiets Toro. Spanien ist auch die Wiege

von Loewe und noch heute Heimat der Marke. Das Herz von Loewe schlägt

in Madrid, wo es weiterhin seine weltberühmten Lederwaren herstellt.



"Numanthia und Loewe sind wesensverwandt; eine Tatsache, die diese

Zusammenarbeit von Anfang an sehr einheitlich gestaltet hat." Beide

sind spanische Luxusmarken mit einer über hundertjährigen Geschichte

und werden angetrieben von ihrer Leidenschaft für Exzellenz und der

Bedeutung von Handwerkskunst", fügt Pascale Lepoivre, CEO von Loewe,

hinzu.



Kunden erhalten die einmalige Gelegenheit, ihr Fass mit einer

Kalbsleder-Auswahl von Loewe zu personalisieren, das in fünf

verschiedenen Schattierungen erhältlich ist und speziell vom Haus

ausgewählt wurde, und können sich ihre Initialen unter Verwendung von

Leder-Einlegearbeiten am Fass anbringen lassen - eine Technik, die

extreme Präzision erfordert.



Dieses außergewöhnliche Fass ist auf Anfrage erhältlich und wird

dem Käufer zusammen mit dem Termanthia 2016, dem feinsten Wein von

Bodega Numanthia, ab Dezember 2018 nach Hause geliefert - abgefüllt

in den Formaten 75 cl, 150 cl, 5 l oder 12 l, je nach Wunsch des

künftigen Besitzers. Von 140 Jahre alten Rebstöcken stammend, altert

der Termanthia Jahrgang 2016 in aller Ruhe in den Weinkellern der

Bodega Numanthia und verspricht schon jetzt eine außerordentlich

fruchtige Konzentration, bemerkenswerte Frische, intensive Struktur

und herrliche Ausgewogenheit.



Wenn Sie eine Bestellung für das Bodega Numanthia Weinfass by

Loewe aufgeben möchten, kontaktieren Sie bitte:



termanthia@moethennessy.com



Preise sind auf Anfrage erhältlich.



Über Bodega Numanthia



Bodega Numanthia ist emblematisch für die Weine der Region Toro,

facettenreich und komplex, ein Rohdiamant, der erfahrene Hände

benötigt, um die komplexen und eleganten Aromen ihrer Weine zu

entfalten und zu formen.



Termanthia ist der Vorzeigewein der Bodega Numanthia. Von 140

Jahre alten Rebstöcken stammend, ist dieser elegante und

vielschichtige Wein der ultimative Ausdruck des Tinta de Toro und

präsentiert sich gleichermaßen mit fruchtiger Intensität und

beeindruckender Vollmundigkeit, Eleganz und Komplexität.



Tinta de Toro ist eine bodenständige, rare Weinsorte, die berühmt

ist für ihre Konzentration und ausgewogene Tannine sowie elegante

Noten enthüllt. Man nennt sie auch "die dunkelste unter den dunklen

Trauben".



Der Termanthia 2004 erhielt von The Wine Advocate 2007 eine

perfekte Wertung von 100 Punkten, was ihn zu einem der

symbolträchtigsten spanischen Rotweine macht.



Bodega Numanthia ist Teil der Gruppe LVMH Moët Hennessy Louis

Vuitton.



Über Loewe



Loewe ist eines der bedeutendsten Luxushäuser der Welt. Mit seiner

über 170 Jahre alten Geschichte definiert sich das Label heute durch

die Modernität seiner Vergangenheit, ein unerschütterliches Vertrauen

in die Gegenwart und einen festen Blick nach vorn.



Handwerkliches Können, Fortschritt und unerreichte Expertise in

Leder, die Grundpfeiler von Loewe, werden mit zeitnahem Bewusstsein

neugestaltet und finden ihren Ausdruck in attraktiven und

funktionalen Produkten unterschiedlichster Kategorien, darunter

Ready-to-wear, Accessoires, Home und Lifestyle.



Im Jahr 2014 lancierte der neuernannte Kreativdirektor Jonathan

Anderson eine umgestaltete Marke und hauchte zentralen Werten und

visueller Identität neues Leben ein. Seine gefeierten Ready-to-wear-

und Accessoires-Kollektionen für das Label werden im Rahmen der Paris

Fashion Week präsentiert. Durch die Verknüpfung von Vergangenheit und

Gegenwart, kulturellem Verständnis und termingerechter

Produktbearbeitung schafft Anderson ein Modell für die Zukunft.



Loewe ist eines der bedeutendsten Luxushäuser der Welt und Teil

der Gruppe LVMH.



