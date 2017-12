Der Verpackungsdruck ist in der Printmedienindustrie das am stärkste wachsende Segment. In den kommenden fünf Jahren sind Steigerungsraten von jährlich rund drei Prozent zu erwarten, im Digitaldruck sogar um die 20 Prozent. Heidelberg hatte auf der drupa 2016 für diesen Markt eine breit angelegte Produktoffensive angekündigt, die nun konsequent umgesetzt wird - und zwar sowohl in der klassischen Offset- als auch in der Digitaltechnologie. Als Key Note Speaker unterstrich Steffen Schnizer, Geschäftsführer von Multi Packaging Solutions in Obersulm bei Heilbronn, dass die Nachfrage von Markenartiklern nach exklusiv veredelten Verpackungen immer mehr steigt. Dies gilt vor allem für die Kosmetik- und Parfümindustrie. Kaufentscheidungen fallen häufig am Point of Sale, hochwertige Verpackungen sorgen hier für die notwendige Aufmerksamkeit. "Heidelberg bietet seinen Kunden nicht nur die breiteste Produktpalette für den Verpackungsdruck, sondern ist auf diesem Gebiet auch klarer Markt- und Technologieführer", betonte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Rainer Hundsdörfer, bei der Eröffnung des Packaging Day.

Mehr als 300 Maschinen ausgeliefert

Durch die Exklusivität der Verpackungen wächst aber auch die Komplexität im Druckprozess selbst und die Jobwechsel werden immer vielschichtiger. Heidelberg erschließt mit seiner Push-to-Stop-Philosophie durch autonome und navigierte Prozesse Produktivitätspotenziale, die bislang unerreichbar waren. Es wird eine planbare, bedienerunabhängige Produktivität auf höchstem Niveau umgesetzt, die eine wirtschaftliche Produktion gerade bei immer kleineren Auflagen und bei gleichzeitig steigendem Veredelungsgrad erlaubt. Demonstriert wurde dies im Rahmen des Packaging Day am Beispiel einer Speedmaster XL 106-8+LYYL mit Kaltfolienmodul. Die Herausforderung: Vom laufenden Auftrag einer fünffarbigen Parfümschachtel mit Kaltfolie und einer Kombination aus einem speziellen Matt- und Relieflack auf einen ähnlich anspruchsvollen Job umzurüsten. Nach nur sieben Minuten lag der erste Gutbogen der neuen Produktion vor. Für diese speziellen Anwendungen ...

