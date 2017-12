Die rote Laterne als schlechtester (-26,39%) DAX-Wert des Jahres 2017 ist ProSiebenSat.1 natürlich noch nicht losgeworden (bis zum Nächstplatzierten, Fresenius mit -14,34%, ist es schließlich ein ganzes Stück), dennoch ist seit unserer bislang letzten Analyse des Medienunternehmens vor einer Woche viel passiert. Zum Beispiel der gestrige Handelstag, an dem die ProSieben-Aktie einen Start-Ziel-Sieg eingefahren hat und mit einem Tagesgewinn von 2,93% den DAX ganz klar anführte - und outperformte. Seit dem Jahrestief bei 24,50 Euro am 14. November legten die Papiere also gut 13% zu, und der Chart signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial:

Den vollständigen Artikel lesen ...