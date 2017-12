Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Mittwoch um mehr als 6.6K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 499.124 Kontrakten lag. Das Volumen legte zeitgleich um 31,1K Kontrakte zu. EUR/USD Widerstand bei 1,1765 Der EUR/USD verbucht in dieser Woche kontinuierlich Verluste, während das Open Interest und ...

