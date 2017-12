Der chinesische Photovoltaik-Hersteller verzeichnete im dritten Quartal Umsatz- und Ergebnisrückgänge gegenüber dem Vorquartal, aber deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr wird Jinko Solar einen Absatz von knapp zehn Gigawatt bei Solarmodulen erreichen.Im dritten Quartal 2017 hat die Jinko Solar Holding Co., Ltd. einen Modulabsatz von 2374 Megawatt erzielt. Dies sei ein Rückgang um 17,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, jedoch fast 50 Prozent mehr gegenüber dem dritten Quartal 2016, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Donnerstag mit. Dabei habe Jinko ...

