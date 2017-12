Nach dem der gestrige Tag mit einem Gewinn von fast 100 Pips beendet werden konnte, baut der USD/CAD am Donnerstag seine Gewinne aus und so wurde bei 1,2860 der höchste Stand seit letztem Freitag erreicht. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,54 % bei 1,2856. Laut den Daten des US Department of Labor liegt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...