Solarpower Europe hat neue Leitlinien veröffentlicht, mit deren Hilfe Wartung und Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken in Europa weiter optimiert werden soll. Angesichts der teilweise seit Jahren bestehenden Photovoltaik-Anlagen gewinnt das Thema in Europa zunehmend an Bedeutung.Der Branchenverband Solarpower Europe hat am Donnerstag auf einer Fachtagung in London seine Best Practices-Leitlinien für Operation & Maintenance (O&M) in zweiter Auflage vorgestellt. Im Vergleich zur vorangegangenen Ausgabe geht demnach die Version 2.0 der Richtlinie noch detaillierter der Frage nach, wie O&M bei Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...