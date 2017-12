Zürich - Für Schweizer Institute bleibt das Private Banking in Asien weiterhin attraktiv. Anders sieht es im asiatischen Investment Banking aus: In diesem Bereich dürften in nicht allzu ferner Zukunft chinesische Institute führend werden, zeigte sich Peter Guenthardt an einer Medienveranstaltung am Donnerstag überzeugt. Guenthardt ist Managing Director und Country Executive Singapore und South East Asia der Bank of America Merrill Lynch und seit drei Jahren für das Institut in Asien tätig.

Schweizer Privatbanken könnten bei asiatischen Kunden mit den Aspekten Diskretion, Sicherheit und Diversifikation punkten, meinte Guenthardt. Dies bezüglich könnten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...