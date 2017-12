Erst No-GroKo, jetzt doch Gespräche mit der Union: Nach dem Zickzack-Kurs rechnet die Basis auf dem SPD-Parteitag mit der Parteiführung ab. Besonders Juso-Chef Kühnert sorgt mit seiner Rede für Aufsehen.

Zuerst bestellt Christian Hass dem SPD-Parteitag in Berlin "die besten Grüße" aus seinem Unterbezirk Leverkusen. "Ich will dem Parteitag aber auch einen Beschluss des Unterbezirks Leverkusen vom 25. November übermitteln", sagt Hass trocken. Darin heiße es, "eine erneute Große Koalition darf es nicht geben", liest Hass vor. "Die ganzen Neumitglieder schmeißen mir die Parteibücher wieder weg, wenn wir in eine GroKo eintreten", ruft Hass den SPD-Delegierten im Berliner CityCube zu.

Nicht nur Hass machte seinem Ärger an Donnerstag auf dem SPD-Parteitag Luft. Schon als die Aussprache zur Rede von Parteichef Martin Schulz - und damit zur Wahlschlappe bei der Bundestagswahl - begann, standen über 80 Redner auf der Liste. Schulz hatte schon Tags zuvor prognostiziert, man werde sich auf dem Parteitag am Donnerstag "richtig zoffen". Damit sollte er Recht behalten. Die Aussprache zeigte deutlich, wie zerrissen die SPD augenblicklich ist. Während die Parteispitze mit der Union über die Bildung einer neuen Regierung reden will und auf dem Parteitag um eine Mehrheit für den entsprechenden Leitantrag kämpfte, lehnen große Teile der Basis eine neue Große Koalition rigoros ab.

Besonders die Jusos machten gegen eine neue Koalition mit der Union mobil. Kevin Kühnert gehört zu den ersten Delegierten, die nach Schulz ans Rednerpult treten. Der Juso-Chef zählt zu den vehementesten Gegnern einer Großen Koalition. Kühnert, ein begabter Rhetoriker, rührt an die Seele der Genossen. Die SPD trage die Verantwortung dafür, "dass noch etwas übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal".

Er sei nicht in die SPD eingetreten, um "Oppositionsromantik zu ...

