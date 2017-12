Die SPD will "ergebnisoffene Gespräche" mit der Union über die Bildung einer Bundesregierung aufnehmen. Auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin stimmte am Donnerstag eine große Mehrheit der Delegierten für einen entsprechenden Antrag der Parteiführung.

Kurz zuvor war ein Antrag der Jusos auf Ausschluss einer GroKo vom Parteitag abgeschmettert worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet später weitere Informationen.