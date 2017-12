Das fünfte EU-Afrika-Gipfeltreffen schien zunächst ohne herausragende Ergebnisse zu Ende zu gehen. Nach Medienberichten über Sklaverei in Libyen wurde es dann aber doch ernst. Und die Absprachen wurden konkreter.

Als Europäer und Afrikaner vergangene Woche in Abidjan zu ihrem fünften Gipfel zusammentrafen, war zunächst alles wie immer. Die gemeinsame Abschlusserklärung zur Entwicklung der Jugend auf dem schnell wachsenden Kontinent wurde nach Angaben von EU-Diplomaten wieder etwas verwässert, weil einige afrikanische Regierungen kein Interesse an zu genauen Festlegungen hatten.

Aber dann führte das Thema Sklaverei in Libyen zu einem Krisentreffen mit relativ konkreten Absprachen: Auch die Afrikanische Union (AU) will sich nun um die Lösung der illegalen Migration kümmern. Denn ein CNN-Bericht über den Verkauf afrikanischer Migranten löste in vielen afrikanischen Ländern Empörung aus. Betroffenen sind mehr als ein Dutzend Herkunftsländer, deren junge Staatsangehörige sich meist über die Route Niger-Libyen auf den Weg nach Europa gemacht hatten und in Libyen gestrandet waren.

Dabei hatten sich die Afrikaner nach dem raschen Anstieg der in der EU ankommenden Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 zunächst nicht für zuständig erklärt. "Euer Problem" war die vorherrschende Haltung - verbunden mit dem Hinweis, dass nur Geld der Europäer die Probleme lösen könne.

Denn insgeheim haben vielen Staaten wie etwa Nigeria auch ein Interesse an der illegalen Migration in die EU. Immerhin übersteigen die Rücküberweisungen der Landsleute in der Ferne an ihre Familien mittlerweile die Höhe der offiziellen Entwicklungshilfe.

