Biosecurity Australia hat eine Warnung wegen der Marmorierten Baumwanze herausgegeben, nachdem der invasive exotische Schädling, der für Obst, Bäume und andere Erträge zerstörerisch ist, letzte Woche in einem Container aus Italien in einem Lager in Sydney gefunden wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Die Leute, die in der Gegend Glendenning, in West-Sydney leben und...

Den vollständigen Artikel lesen ...