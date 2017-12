Der Einzelhändler in dem Vereinigten Königreich (UK) sagt, er wird übergroße Braeburn-Äpfel verkaufen, nachdem ungewöhnliche Wetterbedingungen in Spanien einen Ertrag mit den gigantischen Früchten erzeugten. Bildquelle: Shutterstock.com Die Früchte sind nun zweimal so groß wie normal. Wie von TheGuardian.com berichtet, wiegen sie durchschnittlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...