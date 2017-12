Moneycab.com: Herr Capaul, vor 28 Jahren hatte Rhiienergie an der A13 bei Domat/Ems die weltweit erste Photovoltaik-Anlage an einer Schallschutzwand installiert. Hat Rhiienergie weitere Pionierleistungen in Planung?

Christian Capaul: Mit unserem rhii.solar-Pachtangebot haben wir eine weitere Pionierleistung erbracht: das schweizweit erste Pachtmodell für Photovoltaikanlagen ermöglicht seit gut zwei Jahren sämtlichen Hausbesitzern, eine Solaranlage auf dem Dach zu realisieren, ganz ohne Vorinvestition. Denn die übernehmen wir. Der Pächter zahlt uns über die nächsten 15 Jahre einen monatlichen Pachtzins. Er profitiert jedoch direkt nach Erstellung der Anlage vom Eigenverbrauch des selber produzierten Solarstroms und spart daher ab der ersten produzierten Kilowattstunde Stromkosten.

Und was passiert danach?

Nach 15 Jahren geht die Anlage in sein Eigentum über. Das Pachtmodell beinhaltet einen Vollservice. Dabei überwacht rhiienergie die Photovoltaik-Anlage. Sollte etwas nicht funktionieren, beheben wir das Problem auf eigene Kosten. Bei diesem Rundum-Sorglos-Paket kümmern wir uns um alles, von der Projektierung über die Umsetzung bis hin zur Überwachung, damit sich der Kunde zurücklehnen und auf seine alltäglichen Pflichten konzentrieren kann.

Der Kunde bezahlt also einen monatlichen Zins für seine Photovoltaik-Anlage. Wie hoch ist der typischerweise?

Ab CHF 87.- ist eine 3.2 kWp-Anlage erhältlich. Darin enthalten sind die Abzahlung der Anlage, Verzinsung nach marktüblichen Konditionen und die erwähnte Funktionsgarantie über 15 Jahre.

Als drittgrösster Solarproduzent Graubündens setzt die Rhiienergie voll auf nachhaltige Energieträger. Bisher besteht Ihr gelieferter Strom aber erst zu zwei Drittel aus erneuerbarer Energie…

In den letzten Jahren konnten wir einige ganz grosse Kunden schweizweit gewinnen. Der Grossteil dieser Unternehmungen bevorzugt Graustrom, was sich auf den Gesamtabsatz unserer gelieferten Energie auswirkt. Erfreulicherweise gibt es aber auch den einen oder anderen Grosskunden, der sich für ein nachhaltiges Stromprodukt entscheidet.

