Zürich - Was kostet eine Ladenfläche in der Mailänder Via Montenapoleone oder an der Upper 5th Avenue in New York? Der jährliche Report "Main Streets Across the World" von Cushman & Wakefield analysiert die Mietzinse in Einkaufsstrassen rund um den Globus.

Für die 29. Ausgabe von "Main Streets Across the World" sammelte Cushman & Wakefield Daten von 451 Top-Geschäftstrassen. Die Spitzenränge 2017 haben sich gegenüber letztem Jahr kaum verändert: Die Einkaufstrasse mit den höchsten Mietzinsen ist nach wie vor die Upper 5th Avenue in New York; Platz zwei nimmt, wie im Vorjahr, die Causeway Bay in Hongkong ein. Die drittteuerste Einkaufstrasse ist neu die New Bond Street in London (2016: Rang 4), gefolgt von der Mailänder Via Montenapoleone (2016: Rang 6), wie der Cushman & Wakefield-Allianzpartner SPG Intercity in einer Mitteilung schreibt.

Die Analyse zeigt, dass der globale Detailhandel ...

