Zürich - Der UBS-Verwaltungsrat nominiert Jeremy Anderson an der Generalversammlung vom 3. Mai 2018 zur Wahl in den UBS Group AG-Verwaltungsrat. Jeremy Anderson wird ebenso zur Wahl in den UBS AG-Verwaltungsrat nominiert.

Anderson war von 2010 bis November 2017 Chairman von KPMG Global Financial Services Practice. Er war über 30 Jahre im Banken- und Versicherungssektor in beratender Funktion tätig und deckte eine breite Themenpalette ab - unter anderem Strategie, Wirtschaftsprüfung und Risikomanagement, Technologie und betriebliche Transformation sowie Fusionen und Bankenrestrukturierung. ...

