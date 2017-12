AFX - Carl Zeiss Meditec Ebit liegt im Gesamtjahr 1,4% über Prognose SNH - STEINHOFF FALLEN 45% NACH MOODY'S-ABSTUFUNG, 3-TAGE-VERLUST 88% COP - Compugroup peilt Ebitda-Marge von 30% an: CFO Teig laut BöZ DKG - DEUTSCHE KONSUM REIT-AG SCHLIEßT KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH AB BAS - BASF, LetterOne wollen Gas/Öl-Sparten fusionieren - IPO geplant SNH - Steinhoff will sich am Montag mit Gläubigern treffen: Kreise AB1 - Am 21. Dezember entscheidet sich die Zukunft der beiden Air-Berlin-Töchter Niki und LGW. Gibt die EU-Kommission dann kein grünes Licht für eine Übernahme durch Lufthansa, wird sich die Kranich-Airline - so befürchten es Experten - sofort aus beiden Gesellschaften zurückziehen. Zumindest der Ferienflieger Niki müsste noch vor Weihnachten Insolvenz...

