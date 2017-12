Der DAX hat am Freitagmittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 13.207 Punkten berechnet, 1,3 Prozent höher als bei Donnerstagsschluss.

Alle Titel bis auf die Aktien von Beiersdorf waren am Mittag im Plus. JPMorgan hatte zuletzt das Kursziel für Beiersdorf angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt ebenfalls kräftig zugelegt und mit einem Stand von 22.811,08 Punkten geschlossen (+1,39 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer.

Ein Euro kostete 1,1738 US-Dollar (-0,32 Prozent).