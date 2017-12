Liebe Leser,

Barrick Gold ist in den jüngsten Handelssitzungen etwas zur Ruhe gekommen. Damit melden sich erste charttechnische Analysten, die ein Comeback nach oben für denkbar halten. Andere Analysten halten dagegen einen Rutsch um weitere 15 % oder mehr für am wahrscheinlichsten. Im Einzelnen: Die Aktie ist zuletzt um 2 % binnen einer Woche gesunken und musste in zwei Wochen einen Abschlag von fast 4 % hinnehmen. Der Monatsverlust vergrößerte sich auf annähernd 5 %, wobei die Minuswerte ... (Frank Holbaum)

