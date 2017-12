Die Gebote rund um den Greenback nahmen ab, nach dem der US Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde und so fällt der USD/JPY in Richtung 113,30. Hier warteten die Käufer auf ihre Chance und es ging zurück in die Mitte der 113. USD/JPY Handel über allen wichtigen DMAs Die NFP Headline fiel im November mit einem Ergebnis von 228K gut aus, da die Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...