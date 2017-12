Das Photovoltaik-Unternehmen sieht sich mit Erstattungsansprüchen von acht Millionen US-Dollar aus den USA konfrontiert. Das hat die Zahlungsunfähigkeit zur Folge und die Phoenix Solar AG wird kommende Woche Insolvenz anmelden.Die Phoenix Solar AG muss Insolvenz anmelden. Ein großer Kunde der US-Tochter Phoenix Solar Inc. habe projektbezogenen Akkreditive in Höhe von insgesamt rund acht Millionen US-Dollar für ein Projekt gezogen. Daher sei die deutsche Muttergesellschaft nun mit Erstattungsansprüchen der ausstehenden Banken in gleicher Höhe konfrontiert. "Dies übersteigt die finanziellen Möglichkeiten ...

