Im Kongo sind bei einem Angriff auf einen UN-Posten 15 Blauhelmsoldaten getötet worden. Verantwortlich dafür sind laut UN islamistische Rebellen. Generalsekretär Guterres bezeichnete die Attacke als Kriegsverbrechen.

Im Kongo haben mutmaßlich ugandische Rebellen bei einem Angriff auf einen UN-Posten mindestens 15 UN-Blauhelmsoldaten aus Tansania getötet und 53 weitere verletzt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach am Freitag in New York von der schlimmsten Attacke auf die Weltorganisation in der jüngeren Geschichte. Tansanias Präsident John Magufuli zeigte sich schockiert. Im Kongo haben Angriffe ...

