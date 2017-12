Der SV Darmstadt 98 hat Trainer Torsten Frings und Co-Trainer Björn Müller mit sofortiger Wirkung entlassen. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest, teilte der Verein am Samstag mit.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil wir Torsten Frings fachlich und menschlich außerordentlich schätzen", sagte der Vereinspräsident Rüdiger Fritsch. "Nach intensiver Analyse der aktuellen sportlichen Entwicklung sind wir aber zu der Auffassung gelangt, diesen schmerzhaften Schritt vollziehen zu müssen. Wir danken Torsten und Björn ausdrücklich für ihre geleistete Arbeit", so Fritsch. "Sie haben in der vergangenen Winterpause die Mannschaft zu einem schwierigen Zeitpunkt übernommen und ihr in der Bundesliga-Rückrunde neues Leben eingehaucht."

Der Zweitligist ist seit elf Spielen ohne Sieg.