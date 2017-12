Liebe Leser,

Volkswagen konnte in der abgelaufenen Woche überzeugen. Die Aktie hat zwar unter dem Strich keine Gewinne erzielen können, das charttechnisch optimale Bild konnte jedoch noch einmal verteidigt werden. Die Aktie ist auf dem Weg zu einer wichtigen runden Marke und könnte von dieser Warte aus nach Meinung von Chartanalysten also 15 % oder mehr aufsatteln. Im Detail: Es ging in der neuen Woche unter dem Strich sogar minimal bergab. Das Ergebnis aus den beiden vergangenen Wochen ... (Frank Holbaum)

