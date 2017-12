Das Wasserversorgungsunternehmen American Water Works (ISIN: US0304201033, NYSE: AWK) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 0,415 US-Dollar an. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. März 2018 (Record date: 7. Februar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aus New Jersey 1,66 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 91,52 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,81 Prozent. Seit dem IPO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...