Bereits am Donnerstag emittierten Schneider Electric (EUR 750 Mio., MS+27 BP, 9 Jahre; A-), OMV AG (EUR 1 Mrd., MS+40 BP, 9J, erwartete Ratings: Baa1/A-), Phillips-Van Heusen Corp (EUR 600 Mio., Rendite: 3,125 %, 10J; Ba2/BB+) sowie Schenck Process (EUR 425 Mio., Rendite 5,375 %; 5,5NC2; B3/B) EUR Anleihen. Am Freitag war nur eine größere EUR Emission zu beobachten. So begab Burger King France eine EUR 260 Mio. Dualtranche-Anleihe. Tranche A (EUR 200 Mio., Senior PIK Anleihe, CCC erwartet) wurde bei einer Rendite von 8 % (5NC2) emittiert, während Tranche B (EUR 60 Mio., Aufstockung der im Mai 2023 fälligen variabel verzinsten Anleihe, Kupon: 3mE+525 BP, B3/B- erwartet) bei 101,75 % von Par preiste. Unterdessen sagte BMC Software die Emission der...

