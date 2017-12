Eine halbindirekte Messung ist eine Wandlermessung zur Erfassung elektrischer Energie. Hierbei wird ein hoher Primärstrom über Wandler in eine messbare Größe umgewandelt und die Spannung direkt gemessen.

Wandlermessungen sind in Abhängigkeit vom Bemessungsstrom bauartbedingt in die Bereiche bis 250 A und über 250 A bis 1000 A definiert. Da bei Wandleranlagen grundsätzlich von einem Dauerbetrieb auszugehen ist, wird in dieser Norm ein Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) von 1 festgelegt. Zusätzlich ist der Aussetzbetrieb für Anwendungen nach DIN 18015 mit einem Bemessungsstrom bis 125 A berücksichtigt. Die Auswahl von Betriebsmitteln ...

