Die Geschäfte von Clean Energy Sourcing soll unter dem Dach des Münchner Konzerns weitergeführt werden. Alle 65 Mitarbeiter sowie die Büros in Leipzig und Frankfurt am Main werden übernommen.Baywa re hat mit dem Insolvenzverwalter der Clean Energy Sourcing Gruppe (Clens) die Übernahme des Geschäftsbetriebs vereinbart. Der Vertrag mit Philipp Hackländer von der Kanzlei White & Case sei am vergangenen Freitag unterzeichnet worden, teilte der Münchner Konzern nun mit. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten der italienischen Muttergesellschaft, der Innowatio Gruppe, musste Clens Mitte November ...

