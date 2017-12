Seit der Novelle der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im Juni 2015 sind gut zwei Jahre ins Land gegangen, und dennoch haben sich die wichtigsten Neuerungen noch nicht in allen Köpfen von verantwortlichen Führungskräften verankert. Dabei spielt die Gefährdungsbeurteilung eine wesentliche Rolle. Sie stand im Mittelpunkt des zweiten Expertentages von Mebedo im vergangenen Oktober in Stuttgart.

Wie schon bei den vorangegangenen Veranstaltungen gab es wieder vier ausführliche Vorträge von Kennern der Materie sowie eine begleitende Ausstellung von Partnerbetrieben über den gesamten Tag.

Sicherheit von Arbeitsmitteln

Was ist ein Arbeitsmittel? Mit dieser simplen Frage begann Dr.-Ing. Thorsten Neumann, ö.b.u.v Sachverständiger für Gefährdungsanalysen von Arbeitsplätzen der IHK Koblenz seinen Vortrag. Die Lösung: Ein Arbeitsmittel ist etwas womit gearbeitet wird. So könnte - rein theoretisch - auch ein Hammer gefährlich werden, wenn z.?B. der Stiel brüchig ist. Jedoch muss der Nutzer des Hammers in der Lage sein (visuell) die Gefahr, die von diesem Werkzeug ausgehen könnte, einzuschätzen.

Selbstredend ist die Gefahr bei Maschinen größer und eine Gefährdungsbeurteilung (GBU) Pflicht. So heißt es im §3, Absatz 1 der BetrSichV: »Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten.«

Ein interessanter Aspekt kommt dann noch in Absatz 2 in einem der Unterpunkte dazu: »Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen: … die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln auftreten.« So muss diesbezüglich die GBU von fachkundigen Personen durchgeführt werden. An dieser Stelle meldete sich ein Teilnehmer zu Wort und sagte, dass er aufgrund dieses Absatzes die Anfertigung einer GBU ablehnte und von Vorgesetzten zur Rede gestellt wurde. »Das kann nicht sein«, konterte Stefan Euler, Geschäftsführer der Mebedo Consulting GmbH den Rüffel seitens der Vorgesetzten des Teilnehmers, weil »kein Techniker könne allein die gesamte Fachkunde im Bereich Arbeitssicherheit innehaben.«

Brandrisiko in elektrischen Anlagen

Der Vortrag von Holger Bluhm war in drei Themenblöcke unterteilt. Bluhm ist vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...