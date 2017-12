In Kooperation mit dem schwedischen Autohersteller Uniti will der deutsche Energiekonzern den Markt für urbane Elektromobilität revolutionieren. Ab 2019 soll der futuristische Uniti One auf den Markt kommen und Eon will die Käufer des Elektroautos dann für fünf Jahre mit kostenlosem Solarstrom versorgen. Jüngst hat der schwedische Autohersteller sein neues Elektromodell "Uniti One" präsentiert. Ab 2019 soll es mit einer Basisausstattung für rund 15.000 Euro zu kaufen sein. Im Kaufpreis enthalten sei kostenloser Solarstrom von Eon für fünf Jahre und eine Fahrleistung von bis zu 60.000 Kilometern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...