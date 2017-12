Borussia Dortmund spielt in der Zwischenrunde der Europa League gegen Atalanta Bergamo. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montagnachmittag in Nyon.

RB Leipzig muss gegen SSC Neapel ran. Die beiden deutschen Vertreter hatten sich jeweils als Gruppendritter in der Champions-League-Vorrunde für die Europa League qualifiziert. Die anderen deutschen Teams waren bereits in der Europa-League-Gruppenphase ausgeschieden. Die weiteren Partien: OGC Nizza - Lokomotive Moskau, FC Kopenhagen - Atletico Madrid, Spartak Moskau - Athletic Bilbao, AEK Athen - Dynamo Kiew, Celtic Glasgow - Zenit St. Petersburg, Roter Stern Belgrad - ZSKA Moskau, Olympique Lyon - FC Villarreal, Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg, Partizan Belgrad - Viktoria Pilsen, FCSB Bukarest - Lazio Rom, Ludogorez Rasgrad - AC Mailand, FC Astana - Sporting Lissabon, Östersunds FK - FC Arsenal, Olympique Marseille - Sporting Braga.

Die Hinspiele finden am 15. Februar 2018 statt, die Rückspiele werden am 22. Februar ausgetragen. Das Finale findet am 16. Mai in Lyon statt.