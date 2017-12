Lieber Leser,

VW konnte in den USA in 2017, bis auf die Monate Juli und nun auch November, in jedem anderen Monat steigende Absätze verzeichnen. Kurz vor dem Dieselskandal war VW nach Absatz der weltweit größte Produzent. In 2016 und trotz des Anstiegs in 2017 bleibt der Absatz dennoch weit hinter dem der anderen US-Produzenten wie Ford oder General Motors. Per Monat November hat VW in den USA insgesamt 29.207 Fahrzeuge verkauft und damit 1,6 % weniger als im Vorjahr. In Oktober stieg ... (David Iusow-Klassen)

